Министр обороны США Ллойд Остин позвонил турецкому коллеге Яшару Гюлеру, чтобы обсудить действия Турции в Сирии недалеко от позиций американских военных, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Он заявил, что США сбили над Сирией турецкий беспилотник, расценив его приближение как угрозу.

«Министр обороны позвонил министру обороны Турции, чтобы обсудить действия Турции поблизости от американских сил в Сирии. Министр заверил, что США находятся в Сирии исключительно в рамках кампании по борьбе с ИГ»,— сказал Райдер, которого цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь подчеркнул, что США и Турция являются союзниками по НАТО, и заявил об отсутствии указаний на то, что беспилотник собирался атаковать американские войска.

Райдер напомнил, что США признают террористической организацией Рабочую партию Курдистана (РПК), по позициям которой в Сирии Турция наносит удары.