Самая высокая вершина Европы стала ниже на два метра
Самая высокая вершина Евросоюза, гора Монблан на юго-востоке Франции, стала на 2 метра и 22 см ниже за последние два года, передает Deutsche Welle со ссылкой на группу исследователей.
Проведенные в сентябре замеры показывают, что высота горы составляет 4805 метров и 59 сантиметров над уровнем моря. Прежние замеры прошли в 2021 году.
Геодезист Жан де Гаре пишет, что сокращение толщины снежной шапки, покрывающей каменистую часть высочайшей вершины Альп, может быть связано с уменьшением объема выпадавших летом осадков. Однако изучить собранные данные и выдвинуть все теории, объясняющие новый результат замеров, предстоит климатологам, гляциологам и другим ученым, указал эксперт.
Скалистая часть горы находится на уровне 4792 метра над уровнем моря. Покрывающая ее шапка из снега и льда меняет свою толщину из года в год. С 2001 года исследователи проводят аналогичные замеры каждые два года, в этом году они впервые воспользовались беспилотным летательным аппаратом.