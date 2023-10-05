Самая высокая вершина Европы стала ниже на два метра

Самая высокая вершина Евросоюза, гора Монблан на юго-востоке Франции, стала на 2 метра и 22 см ниже за последние два года, передает Deutsche Welle со ссылкой на группу исследователей.

Проведенные в сентябре замеры показывают, что высота горы составляет 4805 метров и 59 сантиметров над уровнем моря. Прежние замеры прошли в 2021 году.