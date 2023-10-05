Бывший президент США Дональд Трамп может на следующей неделе приехать в Капитолий и предложить себя в новые спикеры Палаты представителей, пишет издание Politico со ссылкой на анонимный источник в Республиканской партии.

«Бывший президент Дональд Трамп рассматривает возможность визита в Капитолий на следующей неделе, где он открыт к тому, чтобы предложить себя кандидатом в спикеры», - говорится в публикации. При этом отмечается, что «окончательного решения пока не принято».

Кресло спикера никогда не занимал человек, не являющийся членом Палаты представителей, однако такой вариант допустим с точки зрения законодательства. Несколько конгрессменов уже заявили, что хотят видеть Трампа на этом посту. Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.