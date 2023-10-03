Президент Армении надеется на Францию

Ереван обсуждает с Парижем вопрос помощи Армении с целью повышения ее обороноспособности, заявил президент Армении Ваагн Хачатурян в эфире телеканала France 2.

«Мы нуждаемся в новом военном партнере. Франция твердо обещала поддержать нас, чтобы укрепить нашу обороноспособность, и сейчас такие консультации ведутся», - сказал Хачатурян.

Накануне на пресс-конференции в Ереване французский министр иностранных дел Катрин Колонна заявила о готовности Франции подписать с Арменией соглашение о военной помощи.