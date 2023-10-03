Путин об окончании «спецоперации»

Президент Владимир Путин на XX заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что окончание «специальной военной операции» зависит не от количества захваченных РФ территорий, а «от безопасности народов России».

«Вы знаете, дело не в территориях, дело в гарантии безопасности народов России и Российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. В безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми. Ну это такой сложный вопрос, требующий разговора», — приводит «Коммерсант» слова российского президента.