Шольц надеется на мир между Баку и Ереваном

Канцлер Германии Олаф Шольц надеется на начало мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Глава правительства ФРГ на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде заявил, что поддерживает председателя Евросовета Шарля Мишеля в организации скорейших переговоров между двумя странами, передает DPA.

Целью переговоров является установление - возможно, в этом году - устойчивого мирного процесса. По словам Мишеля, встреча будет организована в Брюсселе до конца октября.