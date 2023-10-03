Евросоюз зовет Армению в проект с участием Азербайджана

Еврокомиссия призвала Армению принять участие в проекте черноморской подводной линии электропередачи из Азербайджана в Румынию и обещает помощь Еревану в ядерной безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном по итогам встречи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

«Еврокомиссия поддержит участие Армении в региональных проектах, таких как проект черноморского энергокабеля. Еврокомиссия расширит техническую помощь Армении в сфере воздушной и ядерной безопасности», - цитирует ТАСС заявление.

Проект черноморского энергокабеля мощностью 3 ГВт был утвержден Еврокомиссией в 2022 году. Он предусматривает создание прямой подводной линии электропередачи из Азербайджана через Грузию и Черное море в Румынию и другие страны ЕС.