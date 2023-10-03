Гурбан Гурбанов о победе «Карабаха» в Швеции

«Поздравляю моих футболистов. Хорошей игрой заработали важные 3 очка. Ребята отдали все силы. Очень устали, но дотерпели до конца. У соперника свой стиль игры. В некоторых моментах нам не удалось воспрепятствовать им. Но в целом мы контролировали игру.

Конечно, благодарю наших великолепных болельщиков, которые нас сегодня неистово поддержали.

Выполнили ли игроки полностью мое задание на матч? У нас получилось неплохо. У шведов есть скоростные футболисты. Но нам удалось взять игру в свои руки. Если хотим побеждать еще более сильных соперников, то должны быть еще более внимательными. Мы допускали некоторые ошибки, над которыми надо поработать. Однако в целом я остался доволен.

Впереди нас ждут матчи с немецким «Байером». Нам нужно быть еще более серьезными. После каждой нашей победы соперники готовятся к нам еще более ответственно. Я всегда хочу играть против сильных соперников. Это важно для роста команды. Сегодня, возможно, «Байер» на пике своей формы. Постараемся дать бой сопернику. Посмотрим, как у нас получится.

Спорные эпизоды? Ничего не смогу сказать. Я был далек от эпизода. Есть VAR, который все видит. Что касается эпизода с Марко Янковичем, то я против того, чтобы в таких эпизодах футболистам показывали карточки. Был игровой эпизод.

Заменил Бадави Гусейнова, потому что он ощущал боль в мышце. Попросил замену. В эпизоде, когда вышедший вместо него Максим Медведев отвел угрозу от наших ворот… Он хорошо выполнил свою работу. Конечно, хотелось бы, чтобы таких опасностей у наших ворот не было».

Отвечая на вопрос шведского журналиста о том, как играется футболистам «Карабаха» в условиях, когда могут быть провокации со стороны армян, Гурбан Гурбанов сказал:

«Поверьте, когда такие вещи случаются, мы бываем более уверенными. Как я уже говорил, такие провокации – проявление трусости. Чтобы не было провокаций, УЕФА предпринимает меры. Иногда помешать не получается. Но в Швеции все было нормально. Нас тут хорошо встретили. А если кто-то хочет устроить провокацию, то пусть знает, что на нас это не действует».