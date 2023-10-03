«Был прав»: Путин вспомнил беглого Януковича

Беглый президент Украины Виктор Янукович «был прав» в своих возражениях против условий ассоциации Украины с Евросоюзом в 2013 году, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам российского лидера, Янукович осознавал, что условия договора об ассоциации с Евросоюзом несли «серьезные угрозы для украинской экономики», поскольку предусматривали «открытие границ, создание абсолютно неприемлемых условий для функционирования украинской экономики, украинского реального сектора экономики».

Также Путин назвал невыгодным для Украины ее присоединение к аналитическим структурам ЕС, которые якобы «лишали Украину определенных преимуществ». По словам российского лидера, Янукович выступал только за проработку этих условий, а то, что этим «воспользовались как поводом для госпереворота» — это «чушь» и «преступление настоящее».