Спустя 7 лет главный тренер «Хэккена» вновь проиграл азербайджанской команде

«Была тяжелая игра, - говорит норвежский специалист. - Играли против хорошей команды. Имели три хороших момента, но не использовали.

Были спорные эпизоды, когда могли назначить пенальти в ворота «Карабаха и могли удалить их игрока. Мне было удивительно, почему судья не дал 11-метровый. И странно, что не показали красную. Еще меня разозлило, что к основному времени было добавлено очень мало минут.

Несмотря на два поражения, будем продолжать борьбу.

В первом тайме у нас был контроль, была дисциплина. Но «Карабах» – очень сильная команда. Мы проигрывали им индивидуально. Было сложно в единоборствах. Кевин Медина, Матеус Сильва – потрясающие игроки.

Знаю ли я, что Муса Гурбанлы пришел из «Карабаха» и играет в «Юргордене»? Да, знаю. Но мы против «Юргордена» в этом чемпионате уже играть не будем».

Для Хегмо игры с азербайджанскими командами проходят неудачно. В 2016 году возглавляемая им сборная Норвегии проиграла в Баку национальной команде Азербайджана – 0:1. Чуть позже Хегмо был уволен.

«У меня большое уважение к азербайджанскому футболу. Помню, мы проиграли матч в Баку. И это нам дорогого стоило».