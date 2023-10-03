Курдские боевики обстреляли турецкую военную базу

Боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) подвергли обстрелу военную базу Турции на севере Сирии, ранены восемь человек, сообщила газета Sabah.

Пострадали пять сотрудников подразделения спецопераций полиции Турции и трое военнослужащих ВС. Они были оперативно вывезены с территории Сирии в больницы Газиантепа и Килиса в Турции.

После обстрела турецкая армия нанесла артиллерийские удары по району расположения нападавших.