Юлия Медведева, специально для haqqin.az 02:32

Расследование CNN показало, что украинские спецслужбы стояли за серией ударов беспилотников по суданским силам RFS, которые выступают против законного правительства и поддерживаются российской ЧВК «Вагнер». Украина открывает фронт против России и на африканском континенте. Пока это не объявлено, да и вряд ли будет официально объявлено вообще, но факт остается фактом – согласно данным весьма компетентного расследования авторитетного американского СМИ - CNN, именно украинская военная разведка, ГУР, стояла за восемью атаками на силы RFS, которые поддерживаются ЧВК «Вагнер» путем поставок им российского оружия. Когда проанализированные журналистами CNN кадры разошлись в сети, а само расследование было опубликовано, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил: «Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть это». Впрочем, на иной ответ трудно было бы и рассчитывать, ни одна разведка в мире с пылу с жару о таких своих успехах не объявляет.

И подобные вопросы к ним являются чистой журналистской формальностью, ответы на которые не влияют на ситуацию. А она заключается в том, что технологии дистанционного убийства дронами-камикадзе оказалась настолько эффективной и дешевой, что за ней станут в очередь все страны третьего мира. Речь идет о беспилотном летательном аппарате с видом от первого лица (FPV) DJI MAVIC 3, которые украинцы использовали в восьми атаках на бойцов и технику RFS в Судане. Подобный дрон имеет дальность полета 30 километров, дальность трансляции видео - 15 километров, и способен находиться в воздухе 46 минут. И стоят всего пятьсот долларов за аппарат, причем для их производства необходим всего лишь 3D принтер. Правительствам дроны помогут решить проблему с повстанцами, а повстанцам помогут получить преимущество над правительственными силами. Появление автомата Калашникова в свое время совершенно изменило структуру общества в странах третьего мира, поскольку внезапно выяснилось, что толпа плохо обученных головорезов из джунглей, вооруженных неприхотливым и дешевым автоматическим оружием, вполне может представлять собою серьезную угрозу и полиции, и армии. А к каким последствиям приведет использование дронов-камикадзе в социально-политическом плане? Задумывается ли кто-то сейчас над этим? Если и задумывается – то лишь единицы людей на планете. Просто представим, что кто-то получает доступ к этой технологии – и понеслось: в Сирии заново поднимает голову оппозиция и убивает по одному сотрудников мухабарата. В Мексике наркокартели ликвидируют всех полицейских. В Палестине таким способом израильтяне выбивают всех активистов.