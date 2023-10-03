Украина вооружает партизан всего мира горячая тема

Юлия Медведева, специально для haqqin.az

Расследование CNN показало, что украинские спецслужбы стояли за серией ударов беспилотников по суданским силам RFS, которые выступают против законного правительства и поддерживаются российской ЧВК «Вагнер».

Украина открывает фронт против России и на африканском континенте. Пока это не объявлено, да и вряд ли будет официально объявлено вообще, но факт остается фактом – согласно данным весьма компетентного расследования авторитетного американского СМИ - CNN, именно украинская военная разведка, ГУР, стояла за восемью атаками на силы RFS, которые поддерживаются ЧВК «Вагнер» путем поставок им российского оружия.

Когда проанализированные журналистами CNN кадры разошлись в сети, а само расследование было опубликовано, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил: «Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть это». Впрочем, на иной ответ трудно было бы и рассчитывать, ни одна разведка в мире с пылу с жару о таких своих успехах не объявляет.

Вездесущая и безграничная украинская разведка

И подобные вопросы к ним являются чистой журналистской формальностью, ответы на которые не влияют на ситуацию. А она заключается в том, что технологии дистанционного убийства дронами-камикадзе оказалась настолько эффективной и дешевой, что за ней станут в очередь все страны третьего мира. Речь идет о беспилотном летательном аппарате с видом от первого лица (FPV) DJI MAVIC 3, которые украинцы использовали в восьми атаках на бойцов и технику RFS в Судане.

Подобный дрон имеет дальность полета 30 километров, дальность трансляции видео - 15 километров, и способен находиться в воздухе 46 минут. И стоят всего пятьсот долларов за аппарат, причем для их производства необходим всего лишь 3D принтер. Правительствам дроны помогут решить проблему с повстанцами, а повстанцам помогут получить преимущество над правительственными силами.

Появление автомата Калашникова в свое время совершенно изменило структуру общества в странах третьего мира, поскольку внезапно выяснилось, что толпа плохо обученных головорезов из джунглей, вооруженных неприхотливым и дешевым автоматическим оружием, вполне может представлять собою серьезную угрозу и полиции, и армии. А к каким последствиям приведет использование дронов-камикадзе в социально-политическом плане? Задумывается ли кто-то сейчас над этим? Если и задумывается – то лишь единицы людей на планете.

Просто представим, что кто-то получает доступ к этой технологии – и понеслось: в Сирии заново поднимает голову оппозиция и убивает по одному сотрудников мухабарата. В Мексике наркокартели ликвидируют всех полицейских. В Палестине таким способом израильтяне выбивают всех активистов.

Теперь, с появлением анонимного квадрокоптера с прикрепленным к нему гранатой или «коктейлем Молотова» все это может уйти в прошлое

Дроны-камикадзе так упрощают убийство и удешевляют его, напомню – 500 долларов, что неизбежно широко распространяться в конфликтах невоенного характера, которые раньше требовали заявлений, судебных решений. Теперь, с появлением анонимного квадрокоптера с прикрепленным к нему гранатой или «коктейлем Молотова» все это может уйти в прошлое. Есть проблемы с конкретным судьей или полицейским? 500 долларов. Блогером или гражданским активистом? Все те же 500.

И не нужен дорогой и засекреченный киллер – достаточно хорошего оператора, который, заметьте, ничем особо не рискует, он вообще в 10-15 километрах от места ликвидации. Представляете, сколько таких специалистов скоро появится на анонимных площадках в даркнете? И вообще, такая виртуализация убийства настолько упрощает ликвидацию неугодных лиц, что просто страшно становится думать о последствиях для общества.

Есть ли у нас ответ на эту угрозу, которую создают стремительно развивающиеся военные технологии, которые в обязательном порядке попадут скоро и в гражданские руки? Боюсь, что нет. Нет даже запроса общества на осознание этих угроз и выработку мер противодействия им. А когда они возникнут – не будет ли слишком поздно?