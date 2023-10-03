В Германии обыски на виллах олигарха Усманова: изъяты люкс-автомобили

Специальная комиссия «Матрешка», созданная при таможенном управлении Германии по санкциям, сообщила, что следственные действия прошли в Мюнхене и Роттах-Эгерне. Правоохранители проводили обыски на основании ордера, выданного судом. Более подробную информацию в комиссии предоставить отказались.

По данным Bild, обыски прошли на вилле Усманова на озере Тегернзее. В результате были изъяты пять автомобилей, включая Mercedes Maybach S500 стоимостью около 140 тысяч евро и фургон Mercedes Brabus стоимостью около 180 тысяч евро, а также другие материальные ценности.

Представитель Усманова заявил, что «никаких оснований» для подозрений в отношении бизнесмена быть не может, поскольку тот «всегда должным образом декларировал личное имущество, приобретенное им на законных основаниях», а также раскрывал происхождение потраченных на эти цели средств.

Усманов находится под санкциями ЕС, Великобритании, США и Канады. Власти Германии подозревают Усманова в обходе санкций. Помимо этого против Усманова расследуются дела об уклонении от уплаты налогов на 555 млн евро и об отмывании денег.