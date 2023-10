Путин заявил об испытаниях «летающего Чернобыля». В Кремле ранее отрицали

«Мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил и которые анонсировал еще несколько лет назад. Проведено последнее успешное испытание «Буревестника» — крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой», — сказал Путин.

2 октября The New York Times, ссылаясь на свежие спутниковые снимки, сообщила о предстоящих или уже проведенных испытаниях «Буревестника». Полигон для запуска экспериментальной ракеты с неограниченной дальностью, известной в США как «летающий Чернобыль», был подготовлен в Арктике, указывает американское издание. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать данные журналистов The New York Times: «Я не знаю, с чего это взяли журналисты New York Times». «По всей видимости, им нужно более детально изучать спутниковые снимки», — добавил пресс-секретарь главы российского государства.