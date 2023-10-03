Ульвия Худиева, собкор 02:53

Историческая победа Азербайджана и восстановление полного суверенитета над Карабахом окончательно решат проблему оросительной воды, которую на протяжение более чем тридцати лет испытывало на себе население большей части равнинного Карабаха. Как и все территории Карабахского региона, под полный контроль Азербайджана перешло Сарсангское водохранилище, построенное в 70-х годах ХХ века. Специалисты Госагентства по водным ресурсам уже приступили к обследованию состояния гидротехнического объекта и его подготовке к будущей эксплуатации.

Напомним, что на протяжение последнего года сепаратистский режим Ханкенди, чтобы получить электроэнергию, многократно превышал забор воды из Сарсангского водохранилища. В результате, в летние месяцы уровень воды резко падал, что создавало реальную угрозу экологического кризиса. Хотя на Сарсангском водохранилище действует одноименная электростанция, до оккупации основной целью этого объекта было обеспечение в летние месяцы оросительной водой 100 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий в шести районах, включая Тертер. После оккупации армяне резко сократили отбор воды из Сарсангского водохранилища, в результате чего фермеры на подконтрольных Азербайджану территориях Нижнего Карабаха постоянно испытывали нехватку воды. До оккупации Сарсангское водохранилище обеспечивало водой сельскохозяйственные угодья Тертерского, Агдамского, Бардинского, Геранбойского, Евлахского и Агджабединского районов, являясь для их жителей основным источником пресной воды.

Житель Тертера Шариф Мамедов рассказал, что в годы оккупации, особенно, в жаркие летние и весенние месяцы армяне сознательно ограничивали поступление воды. «Но проблема этим не ограничивалась, - добавил Мамедов. - Во время осенних дождей, а также зимой из Сарсангского водохранилища сбрасывались максимальные объемы воды, что приводило к затоплению, размытию и уничтожению полей. И в таких условиях мы жили многие годы. Но теперь верим, что наши проблемы решатся раз и навсегда». Как сообщил Сарван Агаев, главный консультант АО «Мелиорация и водное хозяйство», сотрудники Госагентства по водным ресурсам Азербайджана уже несколько дней ведут наблюдение за Сарсангским водохранилищем, а также проводят оценочные замеры, по завершению которых начнутся ремонтно-восстановительные работы. «Поскольку водохранилище 30 лет находилось под оккупацией, ремонтно-восстановительные работы на гидротехнических сооружениях не проводились вообще, - отметил Агаев. - Но после их завершения, Сарсангское водохранилище обеспечит поливной водой 96.214 гектаров сельскохозяйственных угодий в Тертерском, Агдамском, Бардинском, Евлахском, Геранбойском, Агджабединском районах». Главный консультант выразил уверенность в том, что в последующие сезоны проблема десятков тысяч крестьян-фермеров, связанная с постоянным дефицитом воды для орошения, наконец-то, будет решена.

Житель Тертера Шариф Мамедов рассказал, что в годы оккупации, особенно, в жаркие летние и весенние месяцы армяне сознательно ограничивали поступление воды. «Но проблема этим не ограничивалась, - добавил Мамедов. - Во время осенних дождей, а также зимой из Сарсангского водохранилища сбрасывались максимальные объемы воды, что приводило к затоплению, размытию и уничтожению полей. И в таких условиях мы жили многие годы. Но теперь верим, что наши проблемы решатся раз и навсегда». Как сообщил Сарван Агаев, главный консультант АО «Мелиорация и водное хозяйство», сотрудники Госагентства по водным ресурсам Азербайджана уже несколько дней ведут наблюдение за Сарсангским водохранилищем, а также проводят оценочные замеры, по завершению которых начнутся ремонтно-восстановительные работы. «Поскольку водохранилище 30 лет находилось под оккупацией, ремонтно-восстановительные работы на гидротехнических сооружениях не проводились вообще, - отметил Агаев. - Но после их завершения, Сарсангское водохранилище обеспечит поливной водой 96.214 гектаров сельскохозяйственных угодий в Тертерском, Агдамском, Бардинском, Евлахском, Геранбойском, Агджабединском районах». Главный консультант выразил уверенность в том, что в последующие сезоны проблема десятков тысяч крестьян-фермеров, связанная с постоянным дефицитом воды для орошения, наконец-то, будет решена.