Как Азербайджан распорядится Сарсангом в Агдере горячая тема
Историческая победа Азербайджана и восстановление полного суверенитета над Карабахом окончательно решат проблему оросительной воды, которую на протяжение более чем тридцати лет испытывало на себе население большей части равнинного Карабаха.
Как и все территории Карабахского региона, под полный контроль Азербайджана перешло Сарсангское водохранилище, построенное в 70-х годах ХХ века. Специалисты Госагентства по водным ресурсам уже приступили к обследованию состояния гидротехнического объекта и его подготовке к будущей эксплуатации.
Напомним, что на протяжение последнего года сепаратистский режим Ханкенди, чтобы получить электроэнергию, многократно превышал забор воды из Сарсангского водохранилища. В результате, в летние месяцы уровень воды резко падал, что создавало реальную угрозу экологического кризиса.
Хотя на Сарсангском водохранилище действует одноименная электростанция, до оккупации основной целью этого объекта было обеспечение в летние месяцы оросительной водой 100 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий в шести районах, включая Тертер.
После оккупации армяне резко сократили отбор воды из Сарсангского водохранилища, в результате чего фермеры на подконтрольных Азербайджану территориях Нижнего Карабаха постоянно испытывали нехватку воды.
До оккупации Сарсангское водохранилище обеспечивало водой сельскохозяйственные угодья Тертерского, Агдамского, Бардинского, Геранбойского, Евлахского и Агджабединского районов, являясь для их жителей основным источником пресной воды.
Житель Тертера Шариф Мамедов рассказал, что в годы оккупации, особенно, в жаркие летние и весенние месяцы армяне сознательно ограничивали поступление воды.
«Но проблема этим не ограничивалась, - добавил Мамедов. - Во время осенних дождей, а также зимой из Сарсангского водохранилища сбрасывались максимальные объемы воды, что приводило к затоплению, размытию и уничтожению полей. И в таких условиях мы жили многие годы. Но теперь верим, что наши проблемы решатся раз и навсегда».
Как сообщил Сарван Агаев, главный консультант АО «Мелиорация и водное хозяйство», сотрудники Госагентства по водным ресурсам Азербайджана уже несколько дней ведут наблюдение за Сарсангским водохранилищем, а также проводят оценочные замеры, по завершению которых начнутся ремонтно-восстановительные работы.
«Поскольку водохранилище 30 лет находилось под оккупацией, ремонтно-восстановительные работы на гидротехнических сооружениях не проводились вообще, - отметил Агаев. - Но после их завершения, Сарсангское водохранилище обеспечит поливной водой 96.214 гектаров сельскохозяйственных угодий в Тертерском, Агдамском, Бардинском, Евлахском, Геранбойском, Агджабединском районах».
Главный консультант выразил уверенность в том, что в последующие сезоны проблема десятков тысяч крестьян-фермеров, связанная с постоянным дефицитом воды для орошения, наконец-то, будет решена.
Житель Тертера Шариф Мамедов рассказал, что в годы оккупации, особенно, в жаркие летние и весенние месяцы армяне сознательно ограничивали поступление воды.
«Но проблема этим не ограничивалась, - добавил Мамедов. - Во время осенних дождей, а также зимой из Сарсангского водохранилища сбрасывались максимальные объемы воды, что приводило к затоплению, размытию и уничтожению полей. И в таких условиях мы жили многие годы. Но теперь верим, что наши проблемы решатся раз и навсегда».
Как сообщил Сарван Агаев, главный консультант АО «Мелиорация и водное хозяйство», сотрудники Госагентства по водным ресурсам Азербайджана уже несколько дней ведут наблюдение за Сарсангским водохранилищем, а также проводят оценочные замеры, по завершению которых начнутся ремонтно-восстановительные работы.
«Поскольку водохранилище 30 лет находилось под оккупацией, ремонтно-восстановительные работы на гидротехнических сооружениях не проводились вообще, - отметил Агаев. - Но после их завершения, Сарсангское водохранилище обеспечит поливной водой 96.214 гектаров сельскохозяйственных угодий в Тертерском, Агдамском, Бардинском, Евлахском, Геранбойском, Агджабединском районах».
Главный консультант выразил уверенность в том, что в последующие сезоны проблема десятков тысяч крестьян-фермеров, связанная с постоянным дефицитом воды для орошения, наконец-то, будет решена.
«После деоккупации части Карабаха в 2020 году Суговушанское водохранилище было практически полностью обновлено, все сооружения были отремонтированы, - рассказал Агаев. - На данный момент выполнено 80 процентов работ. Что же касается Сарсангского водохранилища, то уже в ближайшее время оно будет полностью обновлено».
Ровшан Аббасов, эколог и эксперт по вопросам окружающей среды, отметил, что с точки зрения экологии и водного хозяйства освобождение Сарсангского водохранилища, являющегося одним из крупнейших водоемов Азербайджана, имеет очень важное народнохозяйственное значение, поскольку помимо водных ресурсов оно располагает также гидроэлектростанцией большой мощности.
«После ввода в эксплуатации в 70-х годах прошлого века, Сарсангское водохранилище было полностью интегрировано в водохозяйственный комплекс Азербайджана, - рассказал Аббасов. - В рамках этого проекта планировалось не только орошать в низовьях более 100 тысяч гектаров земель, но и производить ощутимое количество электроэнергии. До 1992 года к этому водохранилищу была подключена большая территория для водоснабжения. С помощью Сарсангского водохранилища Барда, считающаяся сельскохозяйственным районом Азербайджана, могла полностью обеспечить водой пахотные земли. Но после того, как водохранилище перешло под контроль оккупационных сил, армяне стали задерживать воду в летние месяцы, оставляя ее на зиму».
По словам Аббасова, оккупанты преследовали две цели: во-первых, им нужна была электроэнергия, потому что зимой потребность в ней особенно возрастала. А, во-вторых, Сарсангский водоём использовался, как механизм воздействия на Азербайджан.
«На протяжении многих лет они наносили Азербайджану огромный ущерб, - подчеркнул Ровшан Аббасов. - В Бардинском и Тертерском районах наблюдался дефицит воды. Но все это, по счастью, осталось в прошлом. В настоящее время Сарсангское водохранилище находится в процессе интеграции в водное хозяйство Азербайджана».