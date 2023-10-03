Налет «шахедов» на Украину: гремят взрывы

Воздушные силы Украины нескоько часов назад объявляли о нескольких группах беспилотников, летящих с южного направления разными маршрутами. О стрельбе ПВО по «шахедам» сообщали из Одесской и Кировоградской областей. Воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Николаевской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Российская армия с наступлением ночи снова запустила по целям в Украине беспилотники-камикадзе.

Украинские телеграм-каналы сообщают о взрывах в Черкасской области. Пока не ясно - это попадания «шахедов» или стрельба ПВО.

Воздушные силы Украины объявили, что беспилотники летят на Винницкую область в западной части Украины и на Полтавскую в центре. ВСУ сообщили еще о нескольких группах «шахедов»., летящих на Одесскую область, в направлении Измаильского района, где расположены украинские порты на Дунае.

Кроме названных областей, воздушная тревога объявлена в Хмельницкой и Черновицкой областях, расположенных дальше на запад за Винницкой.