Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 03:38

По итогам визитов в Тегеран секретаря Совета национальной безопасности Армении Армена Григоряна и представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова администрация президента Ирана выступила с заявлением о том, что открытие Зангезурского коридора «представляет угрозу национальным интересам Исламской республики». Из этого заявления можно сделать вывод, что беспокойство Тегерана по поводу данного проекта вышло на новый уровень: если раньше Иран утверждал, что открытие коридора приведет к «перекрытию» сухопутных границ между Ираном и Арменией, то теперь в Тегеране уверены, что реализация этого проекта может стать плацдармом для… НАТО.

Как уже сообщалось, Тегеран по приглашению иранской стороны посетили с интервалом в один день секретарь Совета нацбезопасности Армении Армен Григорян и спецпредставитель президента Азербайджана Халаф Халафов. Известно, что Григорян встречался с главой МИД Ирана, начальником Генерального штаба Вооруженных сил, президентом ИРИ и главой Высшего совета национальной безопасности. По информации иранских СМИ, на этих встречах обсуждались ситуация на Южном Кавказе после восстановления Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом, перспективы достижения мира между Баку и Ереваном, а также проект Зангезурского коридора. В свою очередь, Халаф Халафов встречался с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном и президентом Ибрагимом Раиси.

В тот же день, 4 октября, Мохаммад Джамшиди, заместитель главы администрации президента Ирана по политическим вопросам, опубликовал на своей странице в Х (бывший Twitter) послание президента Раиси, адресованное Григоряну и Халафову. В нем, в частности, утверждается, что Иран рассматривает Зангезурский коридор, как плацдарм для развертывания деятельности НАТО на Южном Кавказе. Цитируя президента Ирана, Джамшиди пишет, что Зангезурский коридор «позволяет внешним силам вторгаться в регион и подрывать интересы стран». «На обеих встречах президент заявил, что Зангезурский коридор станет плацдармом НАТО, угрозой национальной безопасности для стран, а поэтому Иран решительно выступает против него», — подчеркнул чиновник. В официальном сообщении на сайте канцелярии президента Ирана указано также, что Ибрагим Раиси поставил в известность и Григоряна, и Халафова о позиции Ирана по поводу решения разногласий путем переговоров между Азербайджаном и Арменией. «Армен Григорян, секретарь совета национальной безопасности Армении, приветствовал призыв Ирана к уважению национального суверенитета и территориальной целостности стран региона и сказал, что его страна придает особое значение своим отношениям с Ираном, - говорится, в частности, в сообщении, распространенном канцелярией президента Ирана. - Халаф Халафов, представитель президента Азербайджана по особым поручениям, заявил, что по мнению Баку проблемы в регионе должны решаться посредством сотрудничества и диалога, а также, что другим странам нельзя позволять вторгаться в регион». Тем временем, спецпредставитель президента Азербайджана продолжает находиться в Тегеране и вчера вел переговоры с председателем Высшего совета национальной безопасности Ирана, генералом Али Акбаром Ахмадияном.

Как сообщает об этой встрече информационное агентство Mehr, иранская сторона в очередной раз выступила против вмешательства в региональные дела «внешних сил». По словам Ахмадияна, «геополитические изменения создают почву для внешнего вмешательства в регион». Сообщается, что на встрече Ахмадияна с Халафовым обсуждались также различные аспекты развития ирано-азербайджанских отношений и последние события в Кавказском регионе. «Подчеркнув важность особых усилий Ирана по устранению любой нестабильности и кризисов в регионе, Али Акбар Ахмадиян подчеркнул важность двухстороннего сотрудничества и концентрации усилий Тегерана и Баку по созданию мира, стабильности и устойчивой безопасности посредством диалога на региональном уровне, - сообщает агентство Mehr. - Касаясь постоянной политики Ирана в отношении воссоединения Карабаха с Азербайджанской Республикой, Ахмадиян заявил, что действия, вызывающие геополитические изменения в регионе, подобные тем, которые предлагают игроки по вопросу Зангезурского коридора, не только не помогут странам региона, но и дадут основания для вмешательства в дела региона внешних военных сил, что, безусловно, вызовет новые кризисы в стратегически важном регионе Южного Кавказа. Ахмадиян также заявил, что Исламская Республика Иран выступает решительно против любого плана, который может привести к изменению геополитики региона», В публикации агентства Mehr подчеркивается, что Иран неоднократно выражал несогласие с вмешательством других стран в дела региона, заявляя, что мира и стабильности в регионе можно достичь в рамках формата «3+3» (Грузия, Армения и Азербайджан + Иран, Россия и Турция – ред.) Наряду с Зангезурским коридором, Тегеран назвал «красной чертой» любое изменение геополитической обстановки в регионе. Из чего ясно следует, что стремительный отход Армении от России и курс Еревана на сближение с Западом противоречат интересам Тегерана. Судя по всему, Армена Григоряна пригласили в Тегеран именно для того, чтобы передать ему эти послания.

Напомним также, что на встрече с Арменом Григоряном генерал Мохаммед Багери, начальник Генерального штаба ВС Ирана, предложил разместить на азербайджано-армянской границе иранских военных наблюдателей. Реакция Еревана на это предложение пока неизвестна. Анализируя итоги встреч в Тегеране с секретарем Совета национальной безопасности Армении, наблюдатели констатируют, что, с одной стороны, Иран выступает против попыток Армении заручиться поддержкой Запада для обеспечения своей безопасности, но с другой, рассматривает идею Зангезурского коридора, как угрозу своим национальным интересам. Но может ли Зангезурский коридор в самом деле стать плацдарм НАТО в регионе? И в чем конкретно Тегеран видит эту угрозу? Следует напомнить, что Зангезурский коридор предусматривает транспортные коммуникации, которые должны соединить Азербайджан с Нахчываном, а оттуда с Турцией. Турецкие СМИ также называют эту транспортную артерию «Тюркским коридором», поскольку данный проект, в числе прочего, обеспечит Турции через Азербайджан прямой доступ к тюркоязычным государствам Центральной Азии. В то же время, важно учесть: когда Иран выражает тревогу по поводу превращения Южного Кавказа в плацдарм НАТО, он весьма прозрачно намекает на Турцию, являющуюся, как известно, членом Североатлантического альянса. В то же время, этот довод Тегерана выглядит крайне нелогичным, если учесть, что в открытии Зангезурского коридора также весьма заинтересована Россия, считающая НАТО «врагом №1». Перефразируя легендарного Штирлица, что-то в этой тезе у Тегерана распадается. А может, гипотетический жупел НАТО – всего лишь предлог, а на самом деле Тегеран беспокоит перспектива установления через Зангезур прямой связи Турции с Азербайджаном? В любом случае, мнения большинства экспертов сходятся в том, что позиция Ирана по Зангезурскому коридору, как, собственно, и региональная политика Тегерана, претерпели в последнее время серьезные изменения.