Фархад Мамедов, автор haqqin.az 04:06

Очередная волна протестов в Армении, инспирированная пророссийской оппозицией после восстановления полного суверенитета Азербайджана над Карабахом, сошла на нет всего за несколько дней. Добиться чего-либо от «бывших», составляющих костяк оппозиционного движения, вновь не удалось, поскольку на фоне растущей ненависти к России армянский народ отказался свергать Никола Пашиняна, объявленного оппозицией «причиной всеармянской трагедии». Все организационные силы и политики в Армении, так или иначе связанные с Россией или поддерживающие пророссийский курс, маргинализируются, буквально, на глазах, а их электоральная поддержка тает, поскольку эти люди не могут предложить народу реальной альтернативы и не способны убедить массы в том, что смена власти – это единственный путь «спасения» Армении.

Но из этого вовсе не следует, что планы по свержению Пашиняна отложены «на потом». Вслед за очередным провалом «бывших», на политической арене появился бывший министр обороны Армении генерал Аршак Карапетян, который на днях обратился к народу через пророссийские армянские СМИ с объявлением о создании нового политического движения «для спасения страны от внутренних и внешних врагов». Для начала немного о личности нового «спасителя». Карапетян родился в Ереване в 1967 году, военное образование получил в России, закончив Калининградское высшее военно-морское училище и академию имени Фрунзе. В 2008 году Карапетян прошел курс обучения в Военной академии Вооружённых сил России. Другими словами, этот кадровый офицер, как, впрочем, большинство других представителей военной элиты Армении, связан с Россией титаново-ванадиевыми узами. Во время четырехдневной войны в апреле 2016 года Карапетян возглавлял разведывательное управление Генерального штаба ВС Армении. Поскольку армянская армия потеряла в той войне несколько стратегически важных высот, тогдашнему президенту Армении Сержу Саргсяну пришлось произвести в руководстве Министерства обороны тотальную зачистку, в рамках которой он уволил вначале нескольких генералов Генштаба, включая Карапетяна, а затем и министра обороны Сейрана Оганяна. Но когда в 2018 году к власти на гребне «бархатной» революции пришел Никол Пашинян, он назначил Карапетяна своим военным советником. По всей видимости, Пашинян, не имевший тогда поддержки среди военной элиты, пытался привлечь на свою сторону военных, недовольных Саргсяном. А вскоре Аршак Карапетян был задействован в новой, более масштабной войне в Карабахе. Но даже разгром, учиненный армянской армии в 44-дневной войне, как ни странно, способствовал дальнейшему карьерному рост Карапетяна. В феврале 2021 года Пашинян назначил его заместителем начальника Генерального штаба, затем первым заместителем министра обороны, а уже в августе того же года - министром обороны Армении.

Заняв высший пост в военной иерархии, Карапетян сразу отправился в Москву, где встретился со своим российским коллегой, Сергеем Шойгу, чтобы обсудить программу модернизации армянской армии. По окончании переговоров Шойгу вручил Карапетяну меч, сопроводив этот жест многозначительными словами: «Можно считать, что Россия уже начала поставки оружия в Армению». В тот период Никол Пашинян был настолько уверен, что Россия по-прежнему является гарантом безопасности Армении, что, в частности, заявил на одном из заседаний правительства: «Стратегический союз с Россией является одной из опор архитектуры нашей безопасности. В рамках договоров... продолжается оснащение возможностей российской военной базы. В Горисском и Сисианском районах Сюникской области основаны опорные пункты 102-й российской военной базы, на ряде приграничных участков присутствуют российские пограничники». С помощью России Пашинян надеялся восстановить и модернизировать армянскую армию, разрушенную в войне с Азербайджаном, а потому подписал с российскими компаниями новые контракты на поставку вооружений. Но, как выяснилось вскоре, меч, подаренный Сергеем Шойгу Аршаку Карапетяну, оказался единственным российским оружием, поступившим в Армению после 44-дневной войны. Дело в том, что заявление Шойгу о готовности России перевооружить Армению вызвали серьезную обеспокоенность в Баку. В ответ на официальный запрос Азербайджана с просьбой объяснить, что именно стоит за словами министра обороны РФ, Кремль объявил, что армянская сторона исказила слова Сергея Шойгу, что на самом деле Россия не собирается вооружать Армению, а все ее усилия направлены исключительно на стабилизацию ситуации в регионе в полном соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.

А через несколько недель Аршака Карапетяна подстерег еще один репутационный удар, когда азербайджанская армия провела очередные успешные действия на границе, а Армения, несмотря на обращение за помощью к ОДКБ и России, никакой поддержки не получила. В результате, в ноябре 2021 года Карапетян был смещен с поста министра обороны, а его обязанности Пашинян возложил на Сурена Папикяна – сугубо гражданское лицо, не имевшим военного бэкграунда. Впоследствии Пашинян неоднократно заявлял, что отступление и сдача в плен без сопротивления частей армянской армии на Гарагёльском направлении произошли из-за «предательства в армейском руководстве». При этом в Армении все понимали, что речь идет об Аршаке Карапетяне. Ну, а теперь несколько слов о новой ипостаси бывшего министра обороны, представшего перед общественностью, как «новый политический лидер, борющийся за спасение Армении». Вот как Карапетян объясняет причину своего появления на политической арене: «Предательство интересов Армении премьер-министром Николом Пашиняном и угроза существованию Армении вынуждает меня объявить о начале политической борьбы и призвать все патриотические силы страны и диаспоры объединиться вокруг идеи спасения будущего Армении».

По словам Карапетяна, он решил создать политическую организацию «Освобождение Армении от внутренних и внешних врагов», а также «надежную и безопасную систему для сохранения государственности Армении и ее процветания». «Серьезность моих намерений вы увидите и ощутите в ближайшем будущем», — многозначительно добавил свежеиспеченный политический лидер. По словам Карапетяна, он был уволен с поста министра обороны Армении за то, что «не принял ультиматум вооруженных сил Азербайджана, приказав открывать огонь в случае нарушения государственной границы Армении, а также за то, что ездил в Карабах и хотел его защитить». По словам Карапетяна, «трагедия в Карабахе» произошла «из-за трусости и предательства армянских властей, бросивших народ Карабаха на произвол судьбы». «Я имею в виду предательство, приведшее к фактическому уничтожению Армии обороны Арцаха, одной из самых важных и эффективных составляющих в вопросах обеспечения безопасности армян в целом», — подчеркнул Карапетян. Он также заявил, что премьер-министр Пашинян лично виновен в нынешней печальной судьбе Рубена Варданяна, российского олигарха-миллиардера армянского происхождения, который в сентябре прошлого года отказался от российского гражданства и внезапно объявился в Карабахе.