Издан новый учебник по конституционному праву Азербайджана на русском языке

В учебнике рассматриваются исторические корни азербайджанского конституционализма, анализируются его современные признаки (приоритет прав человека, верховенство права и разделение властей и др.) с учетом восстановления независимости Азербайджана и установления демократического государственного устройства.

На днях на юридическом факультете Бакинского государственного университета обсуждался изданный на русском языке учебник для вузов «Конституционное право Азербайджанской Республики».

Учебник проводит параллели между идеологией азербайджанства, выдвинутой общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и современным процессом развития идеологии азербайджанского конституционализма. Отмечается, что начиная с 1993 года благодаря справедливой системе публичных и общественных ценностей, секулярному развитию Азербайджана удалось установить конституционный порядок, восстановить систему органов государственной власти, основанную на принципе разделения властей. Это создало благоприятные условия для свободного развития гражданского общества и обеспечения конституционных прав и свобод человека.

В учебнике также детально рассмотрены вопросы, связанные с конституционной ответственностью и конституционной юстицией. Широко использована практика Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Этот учебник представляет собой важный шаг к формированию национальной науки конституционного права, свободной от исторического влияния идеологизированного государственного советского права. Это первый учебник по конституционному праву Азербайджанской Республики на русском языке, который выпущен после восстановления независимости страны.

Автор – действующий судья Конституционного суда Азербайджанской Республики Джейхун Гараджаев, который более 25 лет преподает предмет «Конституционное право» Азербайджана, специальные курсы по правам человека и конституционному контролю в различных вузах страны.