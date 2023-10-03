Милли Меджлис отреагировал на резолюцию Европарламента ОБНОВЛЕНО 12:20

Милли Меджлис принял заявление в ответ на предвзятую резолюцию Европейского парламента. Текст заявления зачитал депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев.

Парламент Азербайджана решительно осудил резолюцию Европейского парламента.

В заявлении отмечается, что Азербайджан не имеет никаких обязательств перед Европейским парламентом.

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Сегодня Милли Меджлис примет заявление в связи с последней резолюцией Европарламента по Азербайджану. Данный вопрос включен в повестку сегодняшнего пленарного заседания парламента.

5 октября Европейский парламент принял предвзятую резолюцию по Азербайджану.