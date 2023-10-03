В результате профессионального применения силами Государственной пограничной службы (ГПС) беспилотников Harop, Quzğun и Hermes во время Отечественной войны с большим мастерством была нейтрализована стратегически важная боевая техника противника, зенитно-ракетные комплексы, в том числе 8 ракетных комплексов «С-300», танки, боевые бронированные машины, командно-контрольные пункты, в общей сложности была поражена 291 цель, сообщил глава ГПС Эльчин Гулиев в статье, опубликованной официальной прессой.

«Во время освобождения от врага высоты Бартаз в Зангиланском районе из стрелкового оружия был уничтожен военный самолет противника «Су-25». Благодаря беспилотным летательным аппаратам, полностью захватившим господство в воздухе и на поле боя, военная мощь, на которую опирался враг на протяжении многих лет, превратилась в груду металлолома. В ходе этих боевых действий был сформирован уникальный боевой опыт совместного боевого применения БПЛА Harop и Bayraktar-TB2», - отметил Гулиев.

Глава ГПС также пишет, что оперативная обстановка на всем протяжении государственной границы Азербайджана, включая госграницу с Арменией, находится под контролем пограничников, любая возникшая угроза будет решительно пресечена.