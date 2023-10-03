Утром 6 октября россияне нанесли удар по центру Харькова. В результате атаки погиб 10-летний мальчик, тело ребенка достали из-под завалов. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Синегубов призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях, а затем написал, что есть информация о попадании в Киевском и Основянском районах Харькова.