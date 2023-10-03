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iPhone – любимчик публики. Им пользуются миллионы человек по всему миру, а логотип компании то и дело мелькает в успешных сериалах и фильмах. Не удивительно, что в желании заполучить популярный смартфон многие теряют бдительность. Ведь даже новый оригинальный iPhone может преподнести сюрпризы, к которым вы окажетесь не готовы.

Что такое «серый» iPhone и в чем его подвох? Это оригинальный смартфон Apple, который нелегально привезен в Азербайджан с целью перепродажи. Например, из Китая, Японии, ОАЭ, США или стран Евросоюза. «Серые» продавцы покупают iPhone якобы для личного пользования и при пересечении нашей границы не оформляют никаких документов и не платят налоги. Все это позволяет им снизить цену для покупателей. Но какой ценой? Рисков много, и все они ложатся на плечи клиентов. Минимальная ответственность продавца. В нормальной ситуации при возникновении проблем с гаджетом вы обращаетесь в магазин. Урегулировать вопросы с сервисным центром – его задача. По итогам вас должны уведомить о возможных вариантах - ремонт iPhone, его замена или возврат средств. Но с «серыми» продавцами не все так просто. Например, магазин может сменить юридическое лицо и тогда разбираться с проблемой придется вам. Или сервисный центр от продавца откажется признавать проблему под предлогом, что поломка – это вина покупателя (хотя это не так). Ограниченная гарантия. Она означает, что сервисный центр может отказаться обслуживать «серый» iPhone на законных основаниях. На своем сайте Apple предупреждает: «В стране, которая не является страной покупки Продукта Apple, возможно ограничение вариантов его обслуживания. Если обслуживание Продукта Apple в такой стране недоступно, то, прежде чем предоставить обслуживание, Apple сообщит вам обо всех возможных дополнительных сборах за доставку и обработку». Различия в аппаратной части iPhone. Они могут касаться работы 5G, поддерживаемых диапазонов LTE и других модулей.

Они могут касаться работы 5G, поддерживаемых диапазонов LTE и других модулей. Функциональные ограничения: блокировка под оператора, отсутствие eSim или наоборот – физического слота для SIM-карты.

блокировка под оператора, отсутствие eSim или наоборот – физического слота для SIM-карты. Риск нарваться на подделку или восстановленный iPhone под видом нового. Продавец уже нарушил закон, провозя товар через границу. Где гарантии, что он снова не обманет? Встречаются истории, когда мошенники на коробку с подделкой наклеивают стикер с информацией о другом iPhone – неактивированном и оригинальном. В итоге серийный номер и IMEI пробиваются на сайте Apple, но в коробке лежит совсем другое устройство.

2 истории, когда люди купили серые iPhone и пожалели об этом Отзывами реальных людей поделился iSpace – официальный партнер Apple в Азербайджане. Ситуация №1: Досадная «У меня был китайский iPhone 12, который не поддерживал eSim. Внешне он выглядел так же, как и «европеец», единственное отличие – двойной слот для физических «симок». Если присмотреться, то у таких на лотке есть пружинка, а карты вставляются с двух сторон. Тот iPhone был оригинальный, пробивался на сайте Apple – все как обычно. Если бы продавец сразу мне объяснил, что eSim в «китайцах» не работает не только на их родине, а вообще нигде, то я бы этот iPhone не покупал. Потому что по работе мне постоянно нужно быть на связи. И когда я еду в командировки или отпуск, то обычно в приложении для покупки eSim оформляю местную карту. Обычный iPhone поддерживает 8 виртуальных «симок», между которыми можно переключаться. А мой только две, и то физические, которые нужно менять. Может, для кого-то это не проблема, но для меня – да. В конце концов мне надоело заморачиваться со скрепкой, поиском ларьков операторов, и я купил другой iPhone». Справка: Поддержка eSim есть во всех смартфонах Apple, начиная с iPhone XS. Исключение – iPhone, произведенные для континентального Китая, а также некоторые модели для Гонконга и Макао. Запрет на eSim связан с требованием китайских властей. Разблокировать технологию нельзя даже на территории других стран. Есть и обратная ситуация: линейки iPhone 14 и iPhone 15 поддерживают только eSim. Они вообще не имеют слота для физических «симок».

История №2: Банальная «Покупал свой первый iPhone с рук. Тогда я не знал, как он должен работать, поэтому казалось, что все нормально. Через какое-то время обратился в сервисный центр, чтобы заменить аккумулятор. Тогда и выяснилось, что мой iPhone восстановленный. Причем где-то в Китае, неофициально: мастер показал, что внутри на запчастях куча кривых наклеек с иероглифами. Некоторые комплектующие вообще были неоригинальные». Справка: В официально восстановленных iPhone нет ничего плохого. Они совершенно открыто продаются на сайте Apple, но доставки в Азербайджан нет. Проблема в том, что под их видом продаются подвально восстановленные iPhone с неоригинальными запчастями или вовсе подделки. Если вы не эксперт в мире Apple, то до похода в сервис можете не подозревать о том, что купили суррогат. Еще одна частая ситуация – восстановленные iPhone под видом новых. Во всех случаях покупатель оказывается обманут: вы заплатили за одно, а получили другое.

Как отличить «серый» iPhone? Вам не придется этим заниматься, если вы будете покупать технику Apple у авторизованных реселлеров. Потому что они продают исключительно «белые» iPhone. У таких на коробке есть стикер с информацией об импорте в нашу страну со сведениями о поставщике на азербайджанском языке. Если вы покупаете iPhone у непроверенных продавцов или на вторичном рынке, обратите внимание на маркировку. Значок «СЕ» означает сертификацию Евротеста и то, что устройство соответствует европейским стандартам. «EAC» говорит о том, что девайс сертифицирован для продажи в государствах-членах Таможенного союза: Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и в России. «ССС» означает китайскую сертификацию. Узнать регион, для которого произведен ваш iPhone, можно с помощью номера модели. Расшифровка есть на сайте Apple. Еще один способ – это пробить серийный номер на сайте официального партнера Apple в Азербайджане –iSpace.