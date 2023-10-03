Баку парирует обвинения Парижа

Внешнеполитическое ведомство опровергло утверждения Франции о том, что Азербайджан и Турция отказались от участия во встрече, назвав их «наглядной формой лицемерия». Отмечено, что участники события осведомлены о неодобрении Францией участия Турции на саммите. «Распространение ложной информации по этому вопросу со стороны президента Франции недостойно главы государства».

Баку также раскритиковал позицию Франции по вопросам прав меньшинств и ее историческое прошлое. В заявлении подчеркнуто: «Франция помнится своей политикой геноцида и остается единственным государством-членом ЕС, которое не является частью Рамочной конвенции по защите национальных меньшинств».

Отношение Франции к Азербайджану и Армении во время 23-летнего посредничества также было раскритиковано. МИД подчеркнул, что Азербайджан не оккупировал территорию других стран, и обвинения о принадлежности Армении территорий на нелимитированной границе совершенно нелепы.

МИД Азербайджана подчеркнул: «Было бы лучше, если бы Франция прекратила свою коварную политику (...) вместо того, чтобы делать такие безответственные заявления».

В заключение было заявлено, что Азербайджан предпринимает меры для реинтеграции своих армянских жителей и стремится к миру в регионе на основе взаимного уважения к суверенитету и территориальной целостности с Арменией.