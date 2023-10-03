НАТО проведет масштабные учения

В НАТО анонсировали учения с участием десятков тысяч солдат с целью отработки защиты своего восточного фланга.

«Реагирование на возможное вторжение России на восточном фланге предстоит отработать в рамках учений Steadfast Defender, запланированных на 2024 год», - заявил в интервью агентству PAP глава военного комитета альянса Роб Бауэр.

Он сообщил, что в учении примут участие порядка 40 тыс. солдат НАТО.

«Это одно из крупнейших таких мероприятий со времен холодной войны», - подчеркнул Бауэр.

Тем временем министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что впервые в истории вооруженные силы развернули систему противоракетной обороны (ПРО) над Варшавой.

«Впервые в истории Варшава получает противоракетную оборону», - сказал он

Министр отметил, что до этого над столицей была только противовоздушная оборона (ПВО).

Глава оборонного ведомства добавил, что обеспечивать безопасность в небе будет американская система Patriot, боевые дежурства начинаются с завтрашнего дня.