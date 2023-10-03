Франция о военной помощи Еревану

«Мы ведем диалог с Ереваном, чтобы оценить его потребности в вооружениях. Это также способ избежать еще более сложной ситуации, которая на этот раз, без сомнений, повлечет за собой жесткие санкции Европы или по меньшей мере Франции», — сказала министр.

Конкретных сроков поставок вооружения Колонна не назвала. Она отметила, что введение санкций против Азербайджана «не стоит на повестке дня».