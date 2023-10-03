Вагиф Хачатрян скоро предстанет перед судом

Один из виновников геноцида в селе Мешали Ходжалинского района, совершенного 22 декабря 1991 года, Вагиф Хачатрян в ближайшие дни предстанет перед судом.

Как сообщает haqqin.az, дело находится в производстве судьи Бакинского военного суда Джамала Рамазанова. Подготовительное заседание суда назначено на 13 октября.

Потерпевшими по делу проходят 59 человек.

Напомним, гражданин Армении Вагиф Хачатрян, находящийся в международном розыске в связи с геноцидом в Мешали, был задержан в июле этого года на погранично-пропускном пункте «Лачин».

Хачатрян и его сообщники убили 25 человек азербайджанской национальности, нанесли 14 лицам телесные повреждения различной степени, изгнали 358 азербайджанцев из мест законного проживания.

Хачатрян был привлечен в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) УК Азербайджана.