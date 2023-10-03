Рубен Варданян всем доволен в Азербайджане

Арестованный на днях бывший «госминистр» сепаратистского режима в Карабахе, миллиардер Рубен Варданян выразил согласие с условиями содержания, отметив, что он также прошел первичное медицинское обследование и не имеет проблем со здоровьем, сообщили в аппарате омбудсмена Азербайджана.

Сообщается, что Варданян имеет возможность говорить по телефону со своей семьей, принимать посылки, пользоваться библиотекой и имеет доступ к информации.

При этом защита прав арестованного в период следствия осуществляется адвокатом, выбранным семьей Варданяна.