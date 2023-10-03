О встрече Алиева и Пашиняна в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласились принять участие в трехсторонней встрече, которая пройдет в конце октября в Брюсселе. Как передает «Европейская правда», об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель перед началом в Гранаде неформального саммита ЕС.

«Я принял решение пригласить обоих лидеров в Брюссель в конце октября, и оба лидера согласились приехать на эту встречу. Мы намерены проделать большую работу для нормализации отношений Азербайджана и Армении», – сообщил он.

Ранее в официальном заявлении Шарля Мишеля было сказано о приглашении президента Азербайджана и главы правительства Армении на встречу в Брюссель в конце октября.