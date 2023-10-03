Президент Армении хочет добрососедских отношений с Азербайджаном

Основная цель Армении – «решение проблемы мирной жизни с Азербайджаном», Ереван является сторонником установления долгосрочного и стабильного мира в регионе, заявил президент Армении Ваагн Хачатурян.

«Наша политика направлена на это, и мы ожидаем от наших международных партнеров содействия именно в этом вопросе, мы хотим мирно жить в нашей стране, решать проблемы с соседями мирным инструментарием и развивать добрососедские отношения», - сказал Хачатурян.