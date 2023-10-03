Маск на мероприятии в Баку сделал дерзкий прогноз
На Международном астронавтическом конгрессе в Баку Илон Маск сделал дерзкое предположение относительно космической деятельности.
На вчерашнем Пленарном заседании Международного астронавтического конгресса в Баку, проходящего под модераторством президента Международной астронавтической федерации (IAF) Клея Моури, Илон Маск в прямом эфире ответил на адресованные ему вопросы о космической деятельности SpaceX.
На вопрос модератора мероприятия о том, как скоро станет возможным проведение будущего Астронавтического конгресса в космосе, Маск ответил: «Это хороший вопрос. Наверное, меньше, чем через 10 лет».