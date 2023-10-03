Футбольный клуб « Карабах » одержал вторую подряд победу на групповом турнире Лиги Европы. Вчера в Гетеборге подопечные Гурбана Гурбанова одолели шведский «Хэккен» - 1:0. Единственный гол на 70-й минуте забил Жуниньо.

Со стопроцентным результатом – 6 очков из 6-ти возможных – чемпион Азербайджана занимает в группе «H» 2-е место, уступая немецкому «Байеру» по разнице забитых и пропущенных мячей.

Вот так «Карабах» одолел чемпиона Швеции, а затем отпраздновал победу вместе с азербайджанскими болельщиками, пришедшими поддержать нашу команду. В ходе празднования особо выделялся бразилец Жулио Ромао, продемонстрировавший интересный танец.