Так «Карабах» обыграл чемпиона Швеции и отпраздновал победу с болельщиками Еще раз о приятном; ВИДЕО
Футбольный клуб «Карабах» одержал вторую подряд победу на групповом турнире Лиги Европы. Вчера в Гетеборге подопечные Гурбана Гурбанова одолели шведский «Хэккен» - 1:0. Единственный гол на 70-й минуте забил Жуниньо.
Со стопроцентным результатом – 6 очков из 6-ти возможных – чемпион Азербайджана занимает в группе «H» 2-е место, уступая немецкому «Байеру» по разнице забитых и пропущенных мячей.
Вот так «Карабах» одолел чемпиона Швеции, а затем отпраздновал победу вместе с азербайджанскими болельщиками, пришедшими поддержать нашу команду. В ходе празднования особо выделялся бразилец Жулио Ромао, продемонстрировавший интересный танец.