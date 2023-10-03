Министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Безрпаш прибыл в Зангиланский район Азербайджана. Здесь его встретил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

Вначале иранского гостя проинформировали о недавно введенном в эксплуатацию международном аэропорте Зангилан.

Затем состоялась двусторонняя встреча. Вице-премьер Шахин Мустафаев рассказал Безрпашу о проводимых в Зангилане о строительно-восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, о новой транспортной инфраструктуре, созданной на территории Восточного Зангезура.