«Министерство обороны Армении не располагает никакой информацией относительно визита делегации Минобороны России, о котором недавно писала пресса, и такая встреча в Минобороны не планируется», - заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.

Министерство обороны Армении опровергает информацию о предстоящем визите делегации российского оборонного ведомства в Ереван для обсуждения вывода Российского миротворческого контингента из Карабах ского региона Азербайджана.

* * * 12:50

Делегация Минобороны России в пятницу посетит Ереван для обсуждения сроков ухода российского миротворческого контингента из Карабахского региона Азербайджана. Об этом сообщил ТАСС диписточник.

«Делегация Минобороны России сегодня посетит Ереван. На встрече с армянской стороной будут обсуждаться конкретные сроки ухода российского миротворческого контингента из Карабаха», - сказал собеседник.

Российский миротворческий контингент в Карабахе был дислоцирован в регионе на основании заявления о прекращении огня, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года.