Какая погода ожидается завтра?
В Баку и на Апшеронском полуострове местами ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако днем местами ожидается кратковременный дождь. Умеренный северо-западный ветер днем временами будет усиливаться, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха ночью составит 13-18° тепла, днем 20-25°.
Атмосферное давление повысится с 762 мм. рт. ст. до 766 мм. рт. ст.
Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 45-55%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем местами ожидается дождь. Прогнозируется кратковременный ливень, грозы, возможен град. Ночью и утром в отдельных районах туман, умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 13-17° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 12-17° тепла.