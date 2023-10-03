Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял в Баку директора Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, стороны обсудили в том числе ситуацию в Карабахском регионе Азербайджана.

Согласно сообщению официального сайта главы государства, президент Ильхам Алиев, говоря о ситуации в Карабахском регионе Азербайджана, указал,что именно так называемый режим вызвал панику среди местного населения в Карабахе и вынудил его переехать в Армению. Глава государства отметил, что с созданием пограничного пропускного пункта «Лачин» на государственной границе Азербайджан оказывал поддержку организации медицинской эвакуации посредством Международного комитета Красного Креста.

Ильхам Алиев подчеркнул, что после взрыва на автозаправочной станции в Ханкенди азербайджанские пожарные ликвидировали пожар, оказали помощь пострадавшим, в настоящее время медицинский персонал Азербайджана оказывает услуги местному населению в Ханкенди.

Сообщив, что представители Государственной миграционной службы, Министерства труда и социальной защиты населения оказывают услуги на местах, начался процесс регистрации населения, для этого действует отдельный портал, президент Алиев сказал, что соответствующие структуры на месте несут службу для удовлетворения повседневных потребностей и обеспечения продовольствием.

Глава государства заявил, что важные объекты инфраструктуры, а также памятники истории, религии и культуры охраняются полицией, обеспечено электроснабжение. Президент Алиев отметил, что все это является показателем того, что программа реинтеграции армянских жителей Карабаха готова и претворяется в жизнь.

На встрече было доведено до внимания, что в ближайшее время офис резидента-координатора ООН в Азербайджане вместе с представителями соответствующих специализированных структур организации вновь посетят территории, было подчеркнуто, что Азербайджан поддерживает этот процесс.