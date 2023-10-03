Пашинян реагирует на возвращение мятежного Карапетяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян связался с послом страны в Москве, чтобы прояснить ситуацию вокруг экс-министра обороны Аршака Карапетяна, создавшего новое политическое движение, сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, возвращение Карапетяна в политику стало неожиданностью для армянского правительства. Источники сообщили, что ранее Карапетян содействовал установлению контактов между Пашиняном и военно-политическим руководством России, убеждая, что Пашинян и его команда не имеют отношения к движению Сороса.

Карапетян накануне анонсировал создание своего политического движения, нацеленного на «защиту Армении от угроз». Он также утверждал, что был уволен из-за того, что не согласился с «ультиматумом Азербайджана» и был готов отдать приказ открыть огонь при возможных столкновениях на границе, а также в случае начала военных действий в Карабахе.

Карапетян обвинял армянские власти в слабости и предательстве. Кроме того, он утверждал, что Пашинян пытался договориться с Баку об аресте Рубена Варданяна.