Роспуск незаконного сепаратистского режима в Карабах е стал победой для премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Сепаратистское образование на протяжении трех десятилетий было политической проблемой и препятствием к региональной интеграции, пишет американский журнал Newsweek.

Несмотря на многолетнее союзничество России и Армении, Россия одновременно использовала Карабах как средство давления на Армению и Азербайджан. Когда Ереван или Баку слишком сильно отклонялись от российской линии политики, Москва угрожала увеличить или уменьшить военную поддержку региона.

Пашинян, осознавая сложившуюся ситуацию, признал территориальную целостность Азербайджана, включая сюда и Карабахский регион. Премьер Армении также акцентировал внимание на критической необходимости сохранения Армении в стороне от конфликта, подчеркивая, что это имеет решающее значение для поддержания ее независимости.

По завершении длительного конфликта ожидается, что Армения наладит мирные отношения со всеми своими соседями. Такой мир позволит Еревану усилить сотрудничество с Баку и Анкарой, что также может помочь интеграции Армении с Западом.