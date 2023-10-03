Вначале представители медиа приняли участие в экскурсии, организованной в Доме-музее братьев Нобель. Гостей проинформировали о том, что здание под названием Villa Petrolia является единственным домом-музеем братьев Нобель за пределами Швеции. Большой интерес гостей вызвали представленные в музее предметы быта братьев Нобель и различные экспонаты, отражающие тот период.

В рамках 74-го Международного конгресса астронавтики состоялся нетворкинг с участием представителей местных и международных СМИ.

Председатель правления Космического агентства Азербайджанской Республики Самеддин Асадов, выступая перед гостями, подчеркнул, что такое престижное мероприятие, как Международный конгресс астронавтики, повторно проводимый в Баку спустя 50 лет, является широкой площадкой для сотрудничества не только для людей, работающих в космической сфере, но и специалистов в других областях. Председатель правления поблагодарил представителей медиа за поддержку в доведении мероприятия до общественности.

Подчеркнув, что конгресс в Баку проходит на высоком уровне, исполнительный директор Международной астронавтической федерации Кристиан Файтингер отметил, что Азербайджан, являющийся активным членом космического сообщества, достиг значительных успехов. Он пригласил представителей медиа принять активное участие в донесении этих успехов до широкой аудитории.

На мероприятии известные журналисты Азербайджана, руководители ТВ и онлайн-медиа обменялись мнениями с приехавшими из разных стран мира журналистами и поделились своим опытом.