В мероприятии приняли участие до 500 представителей стран Тюркского мира. В их числе руководители судебных органов Турции, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, а также председатели нотариальных палат.

Создана Ассоциация нотариусов Тюркского мира. Соответствующий меморандум подписали накануне в Анкаре. Об этом сообщает haqqin.az.

Выступая на мероприятии, министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов отметил, что Тюркский мир, связанный общими историческими корнями, находится в процессе нового возрождения. По его словам, между тюркскими государствами есть эффективное сотрудничество в сфере юстиции, особенно в сфере предоставления электронных услуг, нотариата, подготовки юристов и других областях. Осуществляются взаимные визиты и происходит обмен полезным опытом.

Министр отметил важность создания единой платформы нотариусов в рамках тюркского мира, роль которой постепенно возрастает в условиях новых экономических реалий и вызовов. Мамедов поделился положительным опытом Азербайджана в этой области. И отметил, что в стране внедрены и используются системы «Электронный нотариус», «Мобильный нотариус», а также инновационная система ƏN TEZ.

Также Фикрет Мамедов рассказал о масштабных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, политике минного террора, проводимой Арменией, затронул важность проекта Зангезурского коридора. Министр подчеркнул, что проект послужит мостом между тюркскими народами и еще теснее объединит тюркский мир.