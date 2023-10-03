Во время пресс-конференции главы Евросовета Шарля Мишеля журналист азербайджанского телеканала спросил, почему Европа молчала о миллионе азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, а сейчас выступает на стороне Армении.

«Почему в течение 30 лет Европа молчала о миллионе азербайджанцев, вынужденных покинуть Карабах и Армению, и теперь выступает от имени Армении? По-вашему, может ли после этого Европа оставаться нейтральным посредником?» - спросил журналист.

Мишель ответил, что ЕС является нейтральным посредником, так как у организации «нет скрытой повестки»: «Наша повестка ясна: благополучие, стабильность, безопасность. С начала нашего посредничества три года назад мы добились значительных результатов: в вопросах обмена военнопленных, минных карт, активизации переговоров по делимитации. Наши намерения честны и прозрачны. Мы понимаем, что нужно приложить больше дипломатических усилий».