Россия набирает в Сербии пушечное мясо

Россия активно вербует сербов для участия в войне в Украине, сообщает BBC.

В расследовании, опубликованном Русской службой BBC, утверждается, что до настоящего момента было завербовано около 100 граждан Сербии и других балканских государств.

По данным новостной службы, наемники, заключившие контракты с Минобороны РФ, отправляются на войну в составе 106-й дивизии ВДВ.

Вербовкой занимаются, в частности, сын бывшего президента Югославии Марко Милошевич, проживающий в данный момент в России, сербский командир Давор Савичич, принимающий участие в боевых действиях на востоке Украины с 2014 года, а также лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов по кличке «Хирург», у которого есть связи с ультраправыми сербскими группировками.