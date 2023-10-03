Армяне готовят еще одну провокацию против Азербайджана

Проживающие в Аргентине армяне готовят масштабную провокацию у посольства Азербайджана в Буэнос-Айресе.

Согласно сообщению телеграм-канала haqqin.az, 5 октября армяне провели акцию протеста у здания посольства Азербайджана. Они призывали своих соотечественников, проживающих в Буэнос-Айресе, присоединиться к маршу протеста, который запланирован на 7 октября.

Согласно диписточнику, в посольстве Азербайджана попросили МИД Аргентины усилить меры безопасности на территории диппредставительства в случае возможных провокаций армян.