Стипендиальная программа для студенток от NEQSOL Holding и Фонда развития образования

14:57

Фонд развития образования (ФРО) и NEQSOL Holding подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подписали председатель Фонда Эльнур Насибов и руководитель азербайджанского офиса NEQSOL Holding Имран Ахмедзаде.

Целью меморандума является установление сотрудничества по программам и проектам, направленным на развитие системы образования, а также учреждение и осуществление долгосрочной стипендиальной программы для студенток. Руководитель аппарата Министерства науки и образования Метин Керимли выразил благодарность обеим организациям за этот шаг в рамках государственно-частного партнерства: "Одной из форм эффективного партнерства является сотрудничество в рамках корпоративной социальной ответственности. Я уверен, что это сотрудничество принесет хорошие результаты, и в будущем будут реализованы новые проекты".

Насибов подчеркнул важность этого сотрудничества, которое является примером государственно-частного партнерства между NEQSOL Holding и Фондом развития образования: "В рамках сотрудничества ожидается поддержка образования девушек, а также Форума развития образования по государственно-университетско-промышленному сотрудничеству и других возможных инициатив при организации ФРО". Руководитель азербайджанского офиса NEQSOL Holding Имран Ахмедзаде сказал, что сфера образования и развитие человеческого капитала находятся в центре внимания холдинга, и в этом направлении уже реализован ряд проектов: "В рамках проекта поддержки образования молодых девушек студенты смогут получать не только ежемесячную стипендию в течение года, но и возможность пройти стажировку по направлениям образования, принять участие в программе наставничества и многое другое. Проект внесет вклад в их развитие как профессиональных кадров, обеспечение достойной работы в будущем и полезности для общества".