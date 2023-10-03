Напавшие на синагогу армянские радикалы готовят новые акции

«Армянская тайная армия освобождения Армении — молодежная группа» раскритиковала армянские власти за осуждение нападения на синагогу «Мордехай Нави» в Ереване 3 октября. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

«Мы презираем унижение правительства Армянской Республики перед мировым еврейством! Вы годами унижались перед русскими, теперь вы льстите туркам и евреям», — отмечается в заявлении.

Группа также обвинила правительство Армении в «предательстве» и «утрате Карабаха».

В своем обращении группа утверждает, что следует путем «великих национальных героев» и призывает к дальнейшим акциям: «Скоро будут еще более смелые операции! Пусть наши враги дрожат от страха...»