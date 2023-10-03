Баку готов к переговорам без Германии и Франции

Посол обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в саботаже потенциальных мирных переговоров с Арменией, которые должны были состояться в четверг.

Элин Сулейманов рассказал The Telegraph, что президент Азербайджана Ильхам Алиев готов встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, если переговоры будут возглавляться Шарлем Мишелем, президентом Европейского совета, но не господином Макроном.

Господин Сулейманов также отверг предположения, что у Баку есть территориальные претензии к Армении: «Они постоянно говорят о защите суверенитета Армении, но у нас нет претензий к ней. Если целью является переговоры Пашиняна и Алиева друг с другом, то французы сделали все, чтобы подорвать это».

«К сожалению, самовольное вмешательство Франции в диалог привело не к краху, но определенно к осложнению ситуации», — сказал Сулейманов.