В селе Сырхавенд Агдамского района обнаружены плантации наркотиков. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь МВД Эльшад Гаджиев.

Он напомнил, что село Сырхавенд перешло под контроль Азербайджана по итогам проведенных 19-20 сентября антитеррористических мероприятий локального характера.

Представитель ведомства подчеркнул, что территория плантации охранялась сепаратистами. На этой территории были обнаружены четыре автомата Калашникова.