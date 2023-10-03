Знаменитый Юваль Ной Харари о толерантности азербайджанцев ВИДЕО
Одним из основных спикеров Международного конгресса астронавтики, который проходит в Баку с 2 по 6 октября, стал всемирно известный писатель-историк Юваль Ной Харари — автор таких бестселлеров с многомиллионными тиражами, как «Sapiens: Краткая история человечества», «Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня», «21 урок для XXI века».
Участники IAC в Баку с огромным интересом встретили выступления Харари, где он делился своими новыми наблюдениями и исследованиями в сфере человеческого сознания, работы ИИ и устройства мира.
В эксклюзивном видеоинтервью советнику министра цифрового развития и транспорта Рашаду Байрамову Ю.Н. Харари озвучил множество интересных мыслей по поводу освоения космоса, будущего человеческой цивилизации, отношений между азербайджанским и еврейским народами, вопрос интернационального доверия и многое другое.
К примеру, на вопрос о том, мечтал ли когда-нибудь Харари стать космонавтом, он ответил, что его всегда больше интересовал внутренний космос, а не внешний, и скорее он «психонавт», нежели астронавт.
А на вопрос о том, в чем секрет прекрасного примера мирного сосуществования евреев и мусульман в Азербайджане на протяжении веков, писатель обрисовал интересную теорию о том, что и война, и мир – это всегда выбор, где «всходят семена того, что ты посеял ранее», а азербайджанцы, прошедшие в прошлом через трудные испытания, на примере отношений с еврейским народом показали, насколько они могут быть толерантными и как умеют «сеять семена мира».
Интересным получился ответ и про профессии будущего – Харари рассказал о том, как в самое ближайшее время развитие искусственного интеллекта неминуемо повлияет на рынок труда и какую роль играет наш эмоциональный интеллект в приспособлении к новым реалиям.