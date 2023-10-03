Одним из основных спикеров Международного конгресса астронавтики, который проходит в Баку с 2 по 6 октября, стал всемирно известный писатель-историк Юваль Ной Харари — автор таких бестселлеров с многомиллионными тиражами, как «Sapiens: Краткая история человечества», «Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня», «21 урок для XXI века».

Участники IAC в Баку с огромным интересом встретили выступления Харари, где он делился своими новыми наблюдениями и исследованиями в сфере человеческого сознания, работы ИИ и устройства мира.

В эксклюзивном видеоинтервью советнику министра цифрового развития и транспорта Рашаду Байрамову Ю.Н. Харари озвучил множество интересных мыслей по поводу освоения космоса, будущего человеческой цивилизации, отношений между азербайджанским и еврейским народами, вопрос интернационального доверия и многое другое.

К примеру, на вопрос о том, мечтал ли когда-нибудь Харари стать космонавтом, он ответил, что его всегда больше интересовал внутренний космос, а не внешний, и скорее он «психонавт», нежели астронавт.