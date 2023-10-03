6 октября министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков прибыл с официальным визитом в Азербайджан, сообщает сайт Минобороны.

В рамках поездки делегация посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку.

Во время официальной встречи в Министерстве обороны Азербайджана была отмечена важность двустороннего военного сотрудничества и обсуждены будущие перспективы его развития.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов подчеркнул, что двустороннее военное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном основывается на «дружеских и братских отношениях».

Генерал-полковник Р.Жаксылыков в свою очередь выразил удовлетворение текущим уровнем военного сотрудничества между странами.

Было также обсуждено проведение совместных тактических учений и обмен опытом в вопросах армейского строительства. В ходе встречи стороны подписали «План двустороннего военного сотрудничества на 2024 год».

В завершение визита казахстанская делегация ознакомилась с работой Узла кибербезопасности Генштаба азербайджанской армии и центральных командных пунктов Министерства обороны.