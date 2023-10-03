В отделение скорой помощи Центральной районной больницы при TƏBİB поступила информация о пожаре в магазине на территории рынка в городе Масаллы. На место выехали три бригады скорой помощи, сообщили в ведомстве.

В связи с пожаром госпитализировали пять человек. Четверым из них поставили диагноз «отравление дымом». Состояние их стабильное.